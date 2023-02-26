Об этом 24 Каналу рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, россияне ни чем не могут противодействовать нашему "хлопку" – ни ПВО, ни самолеты в воздухе не помогают.

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У врага очень большие потери

Он отметил, что украинские военные очень хорошо отработали по Мариуполю.

Цветет красиво "хлопок". Ждем его нового урожая. Наши военные попали с хирургической точностью. И это благодаря работе наших людей внутри города. Потому что все цели, которые были предоставлены, во все попали, чтобы там не рассказывали оккупанты,

– подчеркнул Андрющенко.

Он заметил, что не все потери врага можно подтвердить счетом. Например, те, что расположены на заводе Ильича.

"Там очень большая территория – туда невозможно подобраться, чтобы что-то зафиксировать. Но из того, что нам известно, у врага очень большие потери", – заверил собеседник.

Он отметил, что украинские защитники попали:

в 2 больших склада с боекомплектами;

в 2 больших склада с горюче-смазочными материалами;

в военную технику;

в казарму, где находилось по меньшей мере 50 так называемых "ДНРовцев", и там только 200-е и 300-е.

Гаплык военной логистике россиян

Советник городского главы Мариуполя подчеркнул, что оккупанты ничего не могут сделать, чтобы защититься от "хлопка".

По ночам начали таскать технику с места на место, пытаясь ее где-то спрятать. Пошли разговоры, что нужно отводить склады на безопасное расстояние,

– сообщил он.

По его словам, ближайший город на таком расстоянии – Новоазовск. Но там просто негде разместить такое количество техники и вооружения.

"А это означает гаплык их военной логистике. Очень интересно за этим наблюдать", – считает Андрющенко.

Петр Андрющенко о взрывах в Мариуполе: смотрите видео

Мариупольцев оккупанты не обманут

Он отметил, что оккупационная администрация после длительных совещаний издала тайком распоряжение, как нужно освещать "хлопок":

запрет всем работающим в информационном пространстве вообще обсуждать "хлопок";

если же что-то комментировать, то говорить, что это "ПВО" или "самолеты преодолевают звуковой барьер".

Но как это можно замалчивать, если весь город слышит взрывы? В Мариуполе все очень четко фиксируют, что такое "отлет" или "прилет",

– добавил советник городского главы.

Он надеется, что в дальнейшем "хлопок" будет смещаться по времени, чтобы не звучал ночью. Ведь во время комендантского часа очень трудно фиксировать его визуально.

"Но будем в любое время приветствовать "хлопок" в Мариуполе", – подчеркнул Петр Андрющенко.

Что происходит в Мариуполе: коротко