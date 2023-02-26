Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, росіяни ні чим не можуть протидіяти нашій "бавовні" – ні ППО, ні літаки в повітрі не допомагають.

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У ворога дуже великі втрати

Він зазначив, що українські військові дуже гарно відпрацювали по Маріуполю.

Квіте гарно "бавовна". Чекаємо на її новий врожай. Наші військові влучили з хірургічною точністю. І це завдяки роботі наших людей всередині міста. Тому що всі цілі, які було надано, у всі влучено, щоб там не розповідали окупанти,

– наголосив Андрющенко.

Він зауважив, що не всі втрати ворога можна підтвердити рахунком. Наприклад, ті, що розташовані на заводі Ілліча.

"Там дуже велика територія – туди неможливо підібратися, аби щось зафіксувати. Але з того, що нам відомо, у ворога дуже великі втрати", – запевнив співрозмовник.

Він відзначив, що українські захисники влучили:

у 2 великих склади з боєкомплектами;

у 2 великих склади з паливо-мастильними матеріалами;

у військову техніку;

в казарму, де перебувало щонайменше 50 так званих "ДНРівців", і там лише 200-ті і 300-ті.

Гаплик військовій логістиці росіян

Радник міського голови Маріуполя підкреслив, що окупанти нічого не можуть вдіяти, щоб захиститись від "бавовни".

По ночах почали тягати техніку з місця на місце, намагаючись її десь сховати. Пішли розмови, що потрібно відводити склади на безпечну відстань,

– повідомив він.

За його словами, найближче місто на такій відстані – Новоазовськ. Але там просто немає де розташувати таку кількість техніки та озброєння.

"А це означає гаплик їхній військовій логістиці. Дуже цікаво за цим спостерігати", – вважає Андрющенко.

Петро Андрющенко про вибухи в Маріуполі: дивіться відео

Маріупольців окупанти не обдурять

Він зазначив, що окупаційна адміністрація після тривалих нарад видала потайки розпорядження, як треба висвітлювати "бавовну":

заборона всім, хто працює в інформаційному просторі, взагалі обговорювати "бавовну";

якщо ж щось коментувати, то говорити, що це "ППО" або "літаки долають звуковий бар'єр".

Але, як це можна замовчувати, якщо все місто чує вибухи? В Маріуполі всі дуже чітко фіксують, що таке "відліт" чи "приліт",

– додав радник міського голови.

Він сподівається, що надалі "бавовна" буде зміщуватися по часу, щоб не лунала вночі. Адже під час комендантської години дуже важко фіксувати її візуально.

"Але будемо у будь-який час вітати "бавовну" в Маріуполі", – наголосив Петро Андрющенко.

Що відбувається в Маріуполі: коротко