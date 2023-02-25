Про наслідки "бавовни" повідомив "Маріупольський спротив". Відома навіть кількість та тип техніки ворогів, яку вдалось ліквідувати.

Читайте також Київ не впаде, Росія не переможе: як Захід хоче підготувати Україну до контрнаступу

Які наслідки "бавовни" в Маріуполі

Група "Маріупольського спротиву" підтвердила ліквідацію складу боєкомплекту. Про це видно за:

яскравою пожежею в районі Новоселівки Центрального району міста;

"саундтреком" детонації снарядів.

Наслідки "бавовни" в Маріуполі: дивіться відео

Окрім складів БК та ПСМ, наша "бавовна" знищила:

2 бойові машини піхоти;

1 танк;

1 самохідну артилерійську установку;

50 окупантів в стані 200-тих або важких 300-тих.



Знищена техніка ворога в Маріуполі



Росіяни втрачають техніку та особовий склад в місті

Через складність та охорону території влучання продовжуємо збір даних щодо реалій "бавовни",

– повідомив радник мера Петро Андрющенко.

Також він зауважив, що через успішну "бавовну" в маріупольських пропагандистів справжня істерика, вони вже не підбирають висловів. Натомість місцеві мешканці не дуже вірять у брехливі слова про "роботу ППО" та, що "все спокійно".

Істерика в окупантів через "бавовну" та коментарі місцевих / Скриншоти Андрющенка

В окупантів нова "бавовна"

Радник міського голови Петро Андрющенко повідомив орієнтовно о 9:28 25 лютого, що в росіян нова "бавовна" в тимчасово окупованому Маріуполі.

Повідомляють про звуки вибухів в Маріупольському районі по лінії села Ялта та села Юр'ївка (місце великої концентрації окупантів). Уточнюємо,

– писав Андрющенко.

Вже орієнтовно о 10:58 радник уточнив, що попередньо звуки вибухів лунали на узбережжі Маріупольського району (Ялта-Урзуф). За його даними, це поновлення тренувань мобілізованих росіян на полігоні в районі села Бабах-Тарама.

За словами Петра Андрющенка, ворогів готують до переходу в стан "хороших русских".

Зверніть увагу! Починаючи з вечора 21 лютого в росіян у тимчасово окупованому Маріуполі лунала потужна "бавовна". Вороги бідкались, підіймати в небо авіацію. Проте це їм не допомогло – вибухи лунають, на їхніх складах чутно детонацію боєприпасів, все більше росіян стають "двохсотими" чи "трьохсотими". The New York Times написало, що Збройні Сили України знайшли спосіб атакувати російських окупантів у тилу.