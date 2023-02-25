Про наслідки "бавовни" повідомив "Маріупольський спротив". Відома навіть кількість та тип техніки ворогів, яку вдалось ліквідувати.
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Які наслідки "бавовни" в Маріуполі
Група "Маріупольського спротиву" підтвердила ліквідацію складу боєкомплекту. Про це видно за:
- яскравою пожежею в районі Новоселівки Центрального району міста;
- "саундтреком" детонації снарядів.
Наслідки "бавовни" в Маріуполі: дивіться відео
Окрім складів БК та ПСМ, наша "бавовна" знищила:
- 2 бойові машини піхоти;
- 1 танк;
- 1 самохідну артилерійську установку;
- 50 окупантів в стані 200-тих або важких 300-тих.
Знищена техніка ворога в Маріуполі
Росіяни втрачають техніку та особовий склад в місті
Через складність та охорону території влучання продовжуємо збір даних щодо реалій "бавовни",
– повідомив радник мера Петро Андрющенко.
Також він зауважив, що через успішну "бавовну" в маріупольських пропагандистів справжня істерика, вони вже не підбирають висловів. Натомість місцеві мешканці не дуже вірять у брехливі слова про "роботу ППО" та, що "все спокійно".
Істерика в окупантів через "бавовну" та коментарі місцевих / Скриншоти Андрющенка
В окупантів нова "бавовна"
Радник міського голови Петро Андрющенко повідомив орієнтовно о 9:28 25 лютого, що в росіян нова "бавовна" в тимчасово окупованому Маріуполі.
Повідомляють про звуки вибухів в Маріупольському районі по лінії села Ялта та села Юр'ївка (місце великої концентрації окупантів). Уточнюємо,
– писав Андрющенко.
Вже орієнтовно о 10:58 радник уточнив, що попередньо звуки вибухів лунали на узбережжі Маріупольського району (Ялта-Урзуф). За його даними, це поновлення тренувань мобілізованих росіян на полігоні в районі села Бабах-Тарама.
За словами Петра Андрющенка, ворогів готують до переходу в стан "хороших русских".