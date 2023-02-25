О последствиях "хлопка" сообщило "Мариупольское сопротивление". Известно даже количество и тип техники врагов, которые удалось ликвидировать.
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Какие последствия "хлопка" в Мариуполе
Группа "Мариупольского сопротивления" подтвердила ликвидацию боекомплекта. Об этом видно за:
- ярким пожаром в районе Новоселовки Центрального района города;
- "саундтреком" детонации снарядов
Последствия "хлопка" в Мариуполе: смотрите видео
Кроме складов БК и ПСМ, наш "хлопок" уничтожил:
- 2 боевые машины пехоты;
- 1 танк;
- 1 самоходную артиллерийскую установку;
- 50 оккупантов в состоянии 200-х или тяжелых 300-х.
Уничтоженная техника врага в Мариуполе
Россияне теряют технику и личный состав в городе
Из-за сложности и охраны территории попадания продолжаем сбор данных по реалиям "хлопка",
– сообщил советник мэра Петр Андрющенко.
Также он отметил, что из-за успешного "хлопка" у мариупольских пропагандистов настоящая истерика, они уже не подбирают выражения. Местные жители не очень верят в лживые слова о "работе ПВО" и, что "все спокойно".
Истерика у оккупантов из-за "хлопка" и комментарии местных / Скриншоты Андрющенко
У оккупантов новый "хлопок"
Советник городского головы Петр Андрющенко сообщил ориентировочно в 9:28 25 февраля, что у россиян новый "хлопок" во временно оккупированном Мариуполе.
Сообщается о звуках взрывов в Мариупольском районе по линии села Ялта и села Юрьевка (место большой концентрации оккупантов). Уточняем,
– писал Андрющенко.
Уже ориентировочно в 10:58 советник уточнил, что предварительно звуки взрывов раздавались на побережье Мариупольского района (Ялта-Урзуф). По его данным, это возобновление тренировок мобилизованных россиян на полигоне в районе Бабах-Тарама.
По словам Петра Андрющенко, врагов готовят к переходу в состояние "хороших русских".