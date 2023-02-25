Однак станом на сьогодні Україна ще не готова реалізувати цей задум. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт та генерал-лейтенант Ігор Романенко.

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Україні вдасться повернути Маріуполь у 2023 році

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Залужний слів на вітер не кидає. Його слово – тверде,

– зауважив військовий експерт

На його думку, Валерію Залужному спільно з політичним керівництвом на чолі з Верховним Головнокомандувачем Володимиром Зеленський вдасться реалізувати цей задум і над Маріуполем знову замайорить український стяг.

Романенко про обіцянку Залужного повернути Маріуполь у 2023 році​: дивіться відео

Що відомо про слова Залужного

У документальному проєкті Дмитра Комарова Головнокомандувач ЗСУ розповів, як був Святим Миколаєм для дітей. Тоді один з хлопчиків запитався у Валерія Залужного, коли ми повернемося в Маріуполь.

"Прямо біля цього столу, хлопчина… Ілля його звали, йому років чотири. Він мене взяв за руку та відвів. Він каже: "Нагніться, я вам дещо на вушко скажу: ми точно повернемося в Маріуполь?". Я говорю: "Так". Він каже: "А коли?". Я кажу: "В цьому році". Це надихає", – пригадав генерал.

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