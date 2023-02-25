Однак станом на сьогодні Україна ще не готова реалізувати цей задум. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт та генерал-лейтенант Ігор Романенко.
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Україні вдасться повернути Маріуполь у 2023 році
Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Залужний слів на вітер не кидає. Його слово – тверде,
– зауважив військовий експерт
На його думку, Валерію Залужному спільно з політичним керівництвом на чолі з Верховним Головнокомандувачем Володимиром Зеленський вдасться реалізувати цей задум і над Маріуполем знову замайорить український стяг.
Романенко про обіцянку Залужного повернути Маріуполь у 2023 році: дивіться відео
Що відомо про слова Залужного
У документальному проєкті Дмитра Комарова Головнокомандувач ЗСУ розповів, як був Святим Миколаєм для дітей. Тоді один з хлопчиків запитався у Валерія Залужного, коли ми повернемося в Маріуполь.
"Прямо біля цього столу, хлопчина… Ілля його звали, йому років чотири. Він мене взяв за руку та відвів. Він каже: "Нагніться, я вам дещо на вушко скажу: ми точно повернемося в Маріуполь?". Я говорю: "Так". Він каже: "А коли?". Я кажу: "В цьому році". Це надихає", – пригадав генерал.
Ситуація в Маріуполі: останні новини
- Останнім часом у тимчасово окупованому Маріуполі почастішала "бавовна". Перші вибухи у місті пролунали ввечері 21 лютого. Згодом – вночі проти 22 лютого та вранці. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявляв, що ЗСУ вдарили в склад з боєприпасами та військову базу загарбників.
- Чергова "бавовна" завітала до окупованого російськими загарбниками міста ввечері 24 лютого. На складах з боєкомплектом ворога знову лунали вибухи.
- Маріуполь став своєрідним військовим хабом для росіян. Однак зараз там спостерігається зменшення кількості військової техніки та особового складу. Андрющенко повідомляв, що там залишилось близько 15 тисяч окупантів.
- Окрім того, великого руху техніки з Росії до Маріуполя не спостерігається. Частіше окупанти їдуть у зворотному напрямку для ремонтних робіт. В місто перекидають техніку з інших ділянок фронту, звідти на Новоазовськ, а з Новоазовська в район Бахмута.