Про це в ефірі 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, в Маріуполі спостерігається зменшення кількості військової техніки та особового складу, нині там залишилось близько 15 тисяч окупантів.

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Андрющенко повідомив, що зараз великого руху техніки з Росії до Маріуполя не спостерігається. Частіше окупанти їдуть у зворотному напрямку для ремонтних робіт. В місто перекидають техніку з інших ділянок фронту, звідти на Новоазовськ, а з Новоазовська в район Бахмута.

Зараз ми спостерігаємо зменшення військового контингенту. Декілька тисяч військових вони вже перекинули на інші ділянки фронту, імовірно, це Вугледар,

– додав мовець.

В Маріуполь відправили кадирівців

Радник міського голови Маріуполя розповів, що до міста орієнтовно зайшло від 2 до 5 тисяч кадирівців. Є два місця їхнього розміщення у Маріуполі і одне під Маріуполем.

Тому, думаю, що найближчим часом ми знову побачимо всі ці тікток-перемоги, війну з вікнами, під'їздами та посадками,

– іронічно додав Андрющенко.

З розмов окупантів з місцевим населенням стає зрозуміло, що вони не надто налаштовані воювати, частково вони розуміють, що це дорога в один кінець. До кінця цього не сприймають, однак минулого пафосу в них вже нема.

Андрющенко повідомив, що мотивація росіян часто полягає в можливості сплатити іпотеку, отримати якісь гроші.

Це розуміють росіяни, розуміють, що з такою мотивацією вони швиденько можуть зробити негативний наступ десь аж до Ростова, тому про всяк випадок тримають там кадирівців,

– резюмував Андрющенко.

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