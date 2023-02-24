Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, в Мариуполе наблюдается уменьшение количества военной техники и личного состава, в настоящее время там осталось около 15 тысяч окупантов.

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Андрющенко сообщил, что сейчас большого движения техники из России в Мариуполь не наблюдается. Чаще оккупанты едут в обратном направлении для ремонтных работ. В город перекидывают технику с других участков фронта, оттуда на Новоазовск, а из Новоазовска в район Бахмута.

Сейчас мы наблюдаем уменьшение военного контингента. Несколько тысяч военных они уже перебросили на другие участки фронта, вероятно, это Угледар,

– добавил говорящий.

В Мариуполь отправили кадыровцев

Советник мэра Мариуполя рассказал, что в город ориентировочно зашло от 2 до 5 тысяч кадыровцев. Есть два места их размещения в Мариуполе и одно под Мариуполем.

Поэтому, думаю, что в ближайшее время мы снова увидим все эти ток-победы, войну с окнами, подъездами и посадками,

– иронически добавил Андрющенко.

Из разговоров окупантов с местным населением становится понятно, что они не слишком настроены воевать, частично они понимают, что это дорога в один конец. До конца этого не воспринимают, однако прошлого пафоса у них уже нет.

Андрющенко сообщил, что мотивация россиян часто заключается в возможности уплатить ипотеку, получить какие-то деньги.

Это понимают россияне, понимают, что с такой мотивацией они быстренько могут сделать негативное наступление где-то вплоть до Ростова, поэтому на всякий случай держат там кадыровцев.

– резюмировал Андрющенко.

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