Це трапилось, коли Валерій Залужний був Святим Миколаєм для дітей. Головнокомандувачу ЗСУ передали декілька дитячих листів. Про це він розповів у документальному проєкті Дмитра Комарова, інформує 24 Канал.

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Залужний розповів про обіцянку 4-річному хлопчику

Головнокомандувач Збройних Сил України розповів, що йому настільки було приємно бути Святим Миколаєм для цієї невеличкої кількості дітей, що це неможливо.

Прямо біля цього столу, хлопчина… Ілля його звали, йому років чотири. Він мене взяв за руку та відвів. Він каже: "Нагніться, я вам дещо на вушко скажу: ми точно повернемося в Маріуполь?". Я говорю: "Так". Він каже: "А коли?". Я кажу: "В цьому році". Це надихає,

– пригадав Залужний.

Залужний пригадав обіцянку 4-річному хлопчику повернути Маріуполь у 2023 році: дивіться відео

Також Головнокомандувач ЗСУ прокоментував відео з хлопчиком, якого евакуювали волонтери. Він розповів, що найгірше, що є в обличчі війни – це діти, які страждають.

"Це не вписується ні в що…" – розповів Валерій Залужний.

Зверніть увагу! Заступник директора департаменту з питань захисту прав дітей та забезпечення стандартів рівності Національної соціальної сервісної служби Володимир Вовк розповів Суспільному, що станом на 13 лютого 2023 року 6 447 дітей під час війни – залишилися без батьківського піклування з різних причин, з них 1 233 дитини – без батьківського піклування у зв'язку зі смертю обох батьків, або смертю одного з батьків.

Головнокомандувач ЗСУ зізнався, коли він плакав

Також він пригадав, що, бувши Головнокомандувачем ЗСУ, йому не хочеться зізнаватись у своїх слабкостях. Та зауважив, що теж людина.

Один раз я плакав, коли мама шукала свого сина. Він був пілотом вертольота та літав у Маріуполь. Ще на той момент, поки я з нею переписувався, – у мене була надія. Та в один момент мені доповіли, що на жаль… Він загинув, його немає. Я вимушений був пояснити цю ситуацію…

– розповів Валерій Залужний

Генерал пригадав, що мати переслала йому повідомлення пілота, у якому він написав перед вильотом, що – патріот, що навіть, якщо його не стане, то він хоче, щоб знали – він нормальна людина.

"І коли я намагався з мамою якось це питання обговорити… Ну, в мене сил не вистачило", – розповів Валерій Залужний.