Это произошло, когда Валерий Залужный был Святым Николаем для детей. Главнокомандующему ВСУ передали несколько детских писем. Об этом он рассказал в документальном проекте Дмитрия Комарова, сообщает 24 Канал.
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Залужный рассказал об обещании 4-летнему мальчику
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины рассказал, что ему настолько было приятно быть Святым Николаем для этого небольшого количества детей, что это невозможно.
Прямо у этого стола, паренек… Илья его звали, ему лет четыре. Он взял меня за руку и отвел. Он говорит: "Нагнитесь, я вам кое-что на ушко скажу: мы точно вернемся в Мариуполь?". Я говорю: "Да". Он говорит: "А когда?". Я говорю: "В этом году". Это вдохновляет,
– вспомнил Залужный.
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Также Главнокомандующий ВСУ прокомментировал видео с мальчиком, эвакуированным волонтерами. Он рассказал, что самое худшее, что есть в лице войны – это страдающие дети.
"Это не вписывается ни во что…" – рассказал Валерий Залужный.
Главнокомандующий ВСУ признался, когда он плакал
Также он напомнил, что, будучи Главнокомандующим ВСУ, ему не хочется признаваться в своих слабостях. Но он заметил, что тоже человек.
Однажды я плакал, когда мама искала своего сына. Он был пилотом вертолета и летал в Мариуполь. Еще на тот момент, пока я с ней переписывался – у меня была надежда. Но в один момент мне доложили, что, к сожалению… Он погиб, его нет. Я вынужден был объяснить эту ситуацию…
– рассказал Валерий Залужный
Генерал вспомнил, что мать переслала ему сообщение пилота, в котором он написал перед вылетом, что – патриот, что даже если его не станет, то он хочет, чтобы знали – он нормальный человек.
"И когда я пытался с мамой как-то этот вопрос обсудить… Ну у меня сил не хватило", – рассказал Валерий Залужный.