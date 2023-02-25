Это произошло, когда Валерий Залужный был Святым Николаем для детей. Главнокомандующему ВСУ передали несколько детских писем. Об этом он рассказал в документальном проекте Дмитрия Комарова, сообщает 24 Канал.

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Залужный рассказал об обещании 4-летнему мальчику

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины рассказал, что ему настолько было приятно быть Святым Николаем для этого небольшого количества детей, что это невозможно.

Прямо у этого стола, паренек… Илья его звали, ему лет четыре. Он взял меня за руку и отвел. Он говорит: "Нагнитесь, я вам кое-что на ушко скажу: мы точно вернемся в Мариуполь?". Я говорю: "Да". Он говорит: "А когда?". Я говорю: "В этом году". Это вдохновляет,

– вспомнил Залужный.

Залужный вспомнил обещание 4-летнему мальчику вернуть Мариуполь в 2023 году: смотрите видео

Также Главнокомандующий ВСУ прокомментировал видео с мальчиком, эвакуированным волонтерами. Он рассказал, что самое худшее, что есть в лице войны – это страдающие дети.

"Это не вписывается ни во что…" – рассказал Валерий Залужный.

Обратите внимание! Заместитель директора департамента по вопросам защиты прав детей и стандартов равенства Национальной социальной сервисной службы Владимир Вовк рассказал Суспільному, по состоянию на 13 февраля 2023 года 6 447 детей во время войны – остались без родительской опеки по разным причинам, из них 1 233 ребенка – без родительской опеки в связи со смертью обоих родителей, или смертью одного из родителей.

Главнокомандующий ВСУ признался, когда он плакал

Также он напомнил, что, будучи Главнокомандующим ВСУ, ему не хочется признаваться в своих слабостях. Но он заметил, что тоже человек.

Однажды я плакал, когда мама искала своего сына. Он был пилотом вертолета и летал в Мариуполь. Еще на тот момент, пока я с ней переписывался – у меня была надежда. Но в один момент мне доложили, что, к сожалению… Он погиб, его нет. Я вынужден был объяснить эту ситуацию…

– рассказал Валерий Залужный

Генерал вспомнил, что мать переслала ему сообщение пилота, в котором он написал перед вылетом, что – патриот, что даже если его не станет, то он хочет, чтобы знали – он нормальный человек.

"И когда я пытался с мамой как-то этот вопрос обсудить… Ну у меня сил не хватило", – рассказал Валерий Залужный.