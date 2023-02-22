Зранку 22 лютого неспокійно в окупованому Маріуполі. Росіяни ввімкнули сирени, згодом повідомили, що у місті пролунало декілька вибухів. Самі ж окупанти знову почали говорити роботу ППО.

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Потужна "бавовна" в Маріуполі

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко. "В Маріуполі увімкнули сирени та потужний вибух. Знов працює ППО окупантів? Щось трапилось?" – написав він о 10:06.

Також він пояснив, куди "прилетіло" в Маріуполі ввечері 21 лютого. Спершу він повідомив, що пролунало 11 вибухів в окупованому Росією місті. Перший вибух пролунав о 22:33.