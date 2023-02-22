Повідомили про 11 вибухів в окупованому Маріуполі. Перший пролунав о 22:33.

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Пишуть про влучання

Зазначають, були повідомлення нібито про 2 влучання в районі АС-2, що в центральному районі. Також було гучно в Кальміуському. Міська рада повідомляє, ймовірно, це місця скупчення ворожої сили.

Також повідомляють про проблеми зі світлом та зв’язком у Центральному та Лівобережному районах. Цю інформацію перевіряють.

Вибухи в інших містах

Вибухи чули і в інших містах Донеччини. Зокрема, в Донецьку, Макіївці, Харцизьку, Дебальцевому, Іловайську.

Окупанти традиційно розповідають, що "працює ППО". Стверджують про "особливі звуки" вибухів. Загарбники, мовляв, "відбивають удар". Так само розповідають і про проблеми зі світлом.

Про жертв чи постраждалих повідомлень наразі немає. Що саме спричинило вибухи також невідомо. Однак російські військкори вже публікують відео спалахів. На них видно, що після вибухів у деяких місцях виникла пожежа.

Вибухи на Донеччині: відео

Пожежа після вибухів: відео

Попередня "бавовна" в Маріуполі

Радник мера Петро Андрющенко 13 лютого повідомляв, що у Маріупольський район завітала "бавовна". Тоді щонайменше 3 гучних вибухи чули в Мангуші, Нікольському та всіх районах Маріуполя.

Були влучання в місця розташування ворога.