Зокрема, непроханих гостей можуть ліквідувати за допомогою отруєної їжі. Відео інструктажу пропагандистів з'явилося у мережі 25 лютого, повідомляє 24 Канал.

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Російських журналістів закликають не брати їжу в місцевих

У мережі оприлюднили відео інструктажу, який провели для російських журналістів перед виїздом до тимчасово окупованого Маріуполя. Пропагандистів попереджають, що місцеві можуть їх вбити, тому нічого від них у жодному разі не можна брати.

Ще одне з важливих правил безпеки – нічого не брати, не пити, не їсти у місцевих. Що б вони вам не давали – нічого в них їсти не можна,

– каже росіянка.

На запитання, чому цього не можна робити, інструкторка зазначила, що існує ризик, що маріупольці труїтимуть приїжджих росіян.

Це яскраво свідчить про настрої у місті – попри річну окупацію, залякування та утиски, українці й далі готові будь-якими методами боротися із загарбниками.

Росіяни бояться, що їх труїтимуть маріупольці: відео

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