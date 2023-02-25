Зокрема, непроханих гостей можуть ліквідувати за допомогою отруєної їжі. Відео інструктажу пропагандистів з'явилося у мережі 25 лютого, повідомляє 24 Канал.
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Російських журналістів закликають не брати їжу в місцевих
У мережі оприлюднили відео інструктажу, який провели для російських журналістів перед виїздом до тимчасово окупованого Маріуполя. Пропагандистів попереджають, що місцеві можуть їх вбити, тому нічого від них у жодному разі не можна брати.
Ще одне з важливих правил безпеки – нічого не брати, не пити, не їсти у місцевих. Що б вони вам не давали – нічого в них їсти не можна,
– каже росіянка.
На запитання, чому цього не можна робити, інструкторка зазначила, що існує ризик, що маріупольці труїтимуть приїжджих росіян.
Це яскраво свідчить про настрої у місті – попри річну окупацію, залякування та утиски, українці й далі готові будь-якими методами боротися із загарбниками.
Росіяни бояться, що їх труїтимуть маріупольці: відео
Коротко про ситуацію в Маріуполі
- У тимчасово окупованому Маріуполі останнім часом почастішала "бавовна". Зокрема, вибухи у місті пролунали ввечері 21 лютого, а також вночі та вранці наступного дня.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповідав, що ЗСУ вдарили в склад з боєприпасами та військову базу російських загарбників.
- Чергова "бавовна" завітала до окупованого росіянами міста ввечері 24 лютого. На складах з боєкомплектом ворога знову лунали вибухи.
- Керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що удари по позиціях росіян у Маріуполі свідчать про те, що ЗСУ знайшли спосіб бити загарбників у тилу.
- Маріуполь став своєрідним військовим хабом для росіян. Однак зараз там спостерігають зменшення кількості військової техніки та особового складу. Андрющенко повідомляв, що в місті залишилися близько 15 тисяч окупантів.
- Окрім того, не спостерігається великого руху техніки з Росії до Маріуполя. Частіше загарбники їдуть у зворотному напрямку для ремонтних робіт. В місто перекидають техніку з інших ділянок фронту, звідти – на Новоазовськ, а з Новоазовська – в район Бахмута.