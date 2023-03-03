Эту информацию сообщила российская служба Радио Свобода, ссылаясь на спутниковые снимки Planet.com с 15 февраля и 2 марта.

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Ранее расследователи "Схем" со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs сообщали о следах пожара на полигоне возле аэродрома.

С помощью снимков за 15 февраля журналисты определили, что ранее в восточной части аэропорта находились:

2 истребителя типа МиГ-29,

2 пассажирских Ту-134,

6 истребителей типа Су-34 или Су-37,

2 транспортные Ан-72,

1 – Ил-38.

В центральной части аэродрома фиксировали три Ил-38, один Ан-72 и три Су-27, а в западной части — пассажирский Ил-62 и три транспортных Ан-24 или Ан-26.

С аэродрома в Ейске исчезли 6 истребителей Су-34: смотрите видео

Что известно о пожаре на русском аэродроме

Еще 28 февраля в российском городе Ейск на Кубани местные жители увидели сильный дым вблизи военного аэродрома. Также сообщалось о двух взрывах.

Известно, что на западной оконечности города расположен большой аэродром совместного использования. На этом аэродроме базируется 859-й Центр боевого применения лётного состава морской авиации и 190-й учебный смешанный авиационный полк ВМС РФ.

Глава Ейского района объяснил это "военно-тактическими учениями". Администрация Ейского района опровергает какую-либо информацию о взрывах на территории аэродрома.