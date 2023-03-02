"Схемы" показали спутниковые снимки Planet Labs, сделанные 1 марта – через день после взрывов на аэродроме. На фото видны следы пожара.

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Последствия взрывов на аэродроме

Если сравнивать снимки со спутников за 22 февраля и 1 марта, можно заметить следы от масштабных пожаров с обеих сторон от самого аэродрома. В частности, горел полигон. Однако спутнику не удалось зафиксировать, пострадал ли сам аэродром и находившиеся на нем самолеты.



Аэродром в Ейске после взрывов

Вот так выглядел аэродром к взрывам

К слову, о самолетах. Если смотреть на снимки за 15 февраля, то можно увидеть немало разных российских самолетов, которые были на аэродроме.

К примеру, в восточной части аэродрома были:

истребители МиГ-29 – 2 единицы;

пассажирские Ту-134 – 2 единицы;

истребители Су-34 или Су-37 – 6 единиц;

транспортные самолеты Ан-72 – 2 единицы;

Ил-38 – 1 единица.

Восточная часть аэродрома в Ейске

В центральной части аэродрома можно заметить:

Ил-38 – 3 единицы;

Ан-72 – 1 единица;

Су-27 – 3 единицы.

Центральная часть аэродрома

В западной части аэродрома можно увидеть 1 Ил-62 и 3 транспортных самолета Ан-24 или Ан-26.

Западная часть аэродрома в Ейске

Взрывы на аэродроме в Ейске

28 февраля был достаточно "хлопковым" для россиян днем. В частности, взрывы прогремели на аэродроме в Ейске, что в Краснодарском крае. Пропагандисты сразу заявили о якобы атаке украинских беспилотников, а власти региона и МЧС заявили, что это якобы были "учения", чему не поверили сами россияне.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк после серии взрывов в России подчеркнул, что Украина не наносит удары по территории страны-агрессорки, а ведет оборонную войну. Однако рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не верит этим заявлениям. Довольно показательная ситуация – сначала Кремль планирует захватить Украину через несколько дней, а через год полномасштабного вторжения обвиняет нашу страну в ударах по объектам на своей территории.