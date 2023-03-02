"Схеми" показали супутникові знімки Planet Labs, зроблені 1 березня – за день після вибухів на аеродромі. На фото видно сліди від пожежі.

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Наслідки вибухів на аеродромі

Якщо порівнювати знімки з супутників за 22 лютого й 1 березня, то можна помітити сліди від масштабних пожеж з обох сторін від самого аеродрому. Зокрема горів полігон. Однак супутнику не вдалося зафіксувати, чи постраждав сам аеродром і літаки, які на ньому були.



Аеродром у Єйську після вибухів

Ось так виглядав аеродром до вибухів

До слова, про літаки. Якщо дивитися на знімки за 15 лютого, то можна побачити чимало різних російських літаків, які були на аеродромі.

Наприклад, у східній частині аеродрому були:

винищувачі МіГ-29 – 2 одиниці;

пасажирські Ту-134 – 2 одиниці;

винищувачі Су-34 або Су-37 – 6 одиниць;

транспортні літаки Ан-72 – 2 одиниці;

Іл-38 – 1 одиниця.

Східна частина аеродрому в Єйську

У центральній частині аеродрому можна помітити:

Іл-38 – 3 одиниці;

Ан-72 – 1 одиниця;

Су-27 – 3 одиниці.

Центральна частина аеродрому

У західній частині аеродрому можна побачити 1 Іл-62 та 3 транспортні літаки Ан-24 або Ан-26.

Західна частина аеродрому в Єйську

Вибухи на аеродромі в Єйську

28 лютого був доволі "бавовняним" для росіян днем. Зокрема вибухи пролунали на аеродромі в Єйську, що в Краснодарському краї. Пропагандисти одразу заявили про нібито атаку українських безпілотників, а влада регіону та МНС заявили, що це нібито були "навчання", чому не повірили самі росіяни.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк після серії вибухів у Росії наголосив, що Україна не завдає ударів по території країни-агресорки, а веде оборонну війну. Однак рупор Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Москва не вірить цим заявам. Доволі показова ситуація – спершу Кремль планує захопити Україну за кілька днів, а через понад рік повномасштабного вторгнення звинувачує нашу країну в ударах по об'єктах на своїй території.