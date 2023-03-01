Про це 24 Каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, триває війна, тож росіяни не будуть перебувати в спокої.

Читайте також Ми ведемо оборонну війну, – у Зеленського прокоментували "бавовну" на території Росії

У Росії щось літало

Олексій Данілов, коментуючи вибухи в російських містах, зазначив, що він не знає хто, що та звідки літає у Росії.

Звідки ми знаємо, хто звідки літає? Це ж не наша територія, ми ж не бачимо, хто у них там бешкетує,

– прокоментував Данілов.

Посадовець також зазначив, що росіянам марно сподіватись на те, що під час війни вони зможуть спокійно жити, розуміючи, що українці страждають від терористичних атак.

Олексій Данілов переконаний, що росіянам не допоможе колісна техніка на дахах будівель: дивітсья відео

"Якщо вони вважають, що вони будуть перебувати в якомусь спокої, а вони будуть нас тримати постійно в напрузі, то вони глибоко помиляються", – сказав Олексій Данілов.

Колеса на дахах не допоможуть

Секретар РНБО іронічно прокоментував розміщення на дахах будівель у Москві колісної техніки систем ППО.

"Це такий сором був, коли вони на дахи поставили усі ці залізяки на колесах. Нащо колеса потрібні на даху? Вони що там їздити зібрались чи що? У них просто немає іншої спроможності захищати свої дахи на міністерстві оборони й ще на якихось будівлях. Це їм точно не допоможе", – зазначив Данілов.

Вибухи у Росії частішають: останні новини