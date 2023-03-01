Об этом 24 Каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, сейчас идет война, и поэтому россияне не будут находиться в спокойствии.

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В России что-то летало

Алексей Данилов, комментируя взрывы в российских городах, отметил, что он не знает, что и откуда летает в России.

Откуда мы знаем, кто откуда летает? Это же не наша территория, мы же не видим, кто у них там безобразничает,

– прокомментировал Данилов.

Чиновник также отметил, что россиянам напрасно надеяться на то, что во время войны они смогут спокойно жить, понимая, что украинцы страдают от террористических атак.

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"Если они полагают, что они будут находиться в каком-то спокойствии, и они будут нас держать постоянно в напряжении, то они глубоко заблуждаются", – сказал Алексей Данилов.

Колеса на крышах не помогут

Секретарь СНБО иронически прокомментировал размещение на крышах построек в Москве колесной техники систем ПВО.

"Это такой стыд был, когда они на крыши поставили все эти железки на колесах. Зачем колеса нужны на крыше? Они что там ездить собрались или что? У них просто нет другой возможности защищать свои крыши на министерстве обороны и еще на каких-то зданиях. Это им точно не поможет", – отметил Данилов.

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