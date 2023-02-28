Местные телеграмм-каналы опубликовали фото последствий взрыва с последующей пожаром на нефтебазе Роснефти в Туапсе
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На фото видно, что некоторые здания получили серьезные повреждения. При этом не зафиксирован разлив нефти или поврежденных резервуаров.
Последствия пожара на нефтебазе в Туапсе / Фото из телеграмм-канала Мой Туапсе
Разрушение на нефтебазе в Туапсе / Фото из телеграмм-канала Мой Туапсе
На обнародованных фото не видно разлива нефти / Фото из телеграмм-канала Мой Туапсе
Правоохранители подтвердили атаку беспилотников
Российские СМИ также сообщили, что в правоохранительных органах подтвердили, что нефтебазу атаковали беспилотники.
Власти Туапсе сообщили, что вспыхнуло хозяйственное здание на территории нефтебазы.
Здания на нефтебазе в Туапсе получили значительные повреждения / Фото из телеграмм-канала Мой Туапсе
Имущество на нефтебазе в Туапсе повреждено / Фото с телеграмм-канала Мой Туапсе
В минобороны страны-агрессора настаивают, что беспилотники якобы принадлежат Украине и они пытались атаковать объекты инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея.
Мол, им удалось помешать радиолокационной борьбе и поэтому никаких разрушений нет. Однако, как видим, фото нефтебазы свидетельствуют об обратном.
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- В то же время аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. временно не принимал самолеты через неизвестный воздушный объект.
- Кроме того, российские СМИ сообщили о падении беспилотника в Коломенском районе Подмосковья рядом с объектом, принадлежащим Газпрому.