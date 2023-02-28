Местные телеграмм-каналы опубликовали фото последствий взрыва с последующей пожаром на нефтебазе Роснефти в Туапсе

Смотрите также Хлопок в Туапсе, закрытое небо в Петербурге: все, что известно об "атаке беспилотников" в России

На фото видно, что некоторые здания получили серьезные повреждения. При этом не зафиксирован разлив нефти или поврежденных резервуаров.



Последствия пожара на нефтебазе в Туапсе / Фото из телеграмм-канала Мой Туапсе

Разрушение на нефтебазе в Туапсе / Фото из телеграмм-канала Мой Туапсе



На обнародованных фото не видно разлива нефти / Фото из телеграмм-канала Мой Туапсе

Правоохранители подтвердили атаку беспилотников

Российские СМИ также сообщили, что в правоохранительных органах подтвердили, что нефтебазу атаковали беспилотники.

Власти Туапсе сообщили, что вспыхнуло хозяйственное здание на территории нефтебазы.

Здания на нефтебазе в Туапсе получили значительные повреждения / Фото из телеграмм-канала Мой Туапсе



Имущество на нефтебазе в Туапсе повреждено / Фото с телеграмм-канала Мой Туапсе