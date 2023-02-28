Пропагандисты рассказывают об атаках беспилотников. 24 Канал. Отметим, что Туапсе – это Краснодарский край.

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Показали взрыв

Обнародовали видео, на котором, вероятно, показан момент взрыва на нефтебазе в Туапсе. На кадрах видны вспышки и звуки "хлопков". Местные сообщают, что нефтяные резервуары в результате не пострадали, а пожарные якобы справились с огнем через час.

Взрыв на нефтебазе в Туапсе: видео

Кстати, о пострадавших информации не было. Важно, что рядом с нефтебазой расположена казарма военных министерства обороны. Официальной информации о том, что взрывы привели БпЛА со взрывчаткой, – не было. Доподлинно неизвестно, что произошло на нефтебазе россиян.

Обратите внимание! 28 февраля россияне закрывали "небо" над Санкт-Петербургом якобы из-за неопознанного объекта в воздушном пространстве. Все самолеты разворачивали назад.

"Хлопок" в Беларуси: что известно