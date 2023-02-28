Пропагандисти розповідають про атаки безпілотників, передає 24 Канал. Зазначимо, що Туапсе – це Краснодарський край.

До теми "Є український слід": на нафтозаводі у російському Туапсе сталася масштабна пожежа

Показали вибух

Оприлюднили відео, на якому, ймовірно, показно момент вибуху на нафтобазі в Туапсі. На кадрах видно спалахи та звуки "хлопків". Місцеві повідомляють, що нафтові резервуари в результаті не постраждали, а пожежники нібито впоралися з вогнем за годину.

Вибух на нафтобазі у Туапсе: відео

До слова, про постраждалих інформації не було. Важливо, що поруч із нафтобазою розташована казарма військових міністерства оборони. Офіційної інформації про те, що вибухи спричинили БпЛА з вибухівкою, – не було. Достеменно невідомо, що сталось на нафтобазі росіян.

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