Останній день лютого у Росії був також "днем атаки безпілотників". Власне, спершу дрони атакували нафтобазу в Туапсе, згодом невідомий літальний об'єкт помітили поблизу Санкт-Петербурга. Водночас заступник глави ОП Михайло Подоляк написав, що Україна не завдає ударів по території Росії.

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За словами Подоляка, потрібно чітко усвідомлювати, що Україна лише оборону та не причетна до "бавовни" в Росії.

Україна не завдає ударів по території Росії. Україна веде оборонну війну, щоб деокупувати всі свої території. Це аксіома,

– написав він.

Окрім того, заступник очільника ОП констатував, що в Росії наростають панічно-дезінтеграційні процеси. Це, власне, є одним з тих чинників, що сприяють збільшенню внутрішніх атак на об'єкти інфраструктури. І відбувається це з боку невідомих літальних апаратів.

Зверніть увагу! Очевидно, Подоляк мав на увазі, зокрема, те, що Росія наближається до свого розпаду. До речі, навіть сам Путін про це не так давно говорив. Він зазначав, що перед Кремлем постала "нова загроза", адже "Захід хоче повністю знищити російський етнос".

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