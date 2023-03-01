Ясна річ, що масована "бавовна" шокувала росіян. У телеграм-каналах вони закликали військове керівництво своєї країни діяти рішуче та бідкалися на те, що не почуваються у безпеці тепер, передає 24 Канал.
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Закликали знищити Київ
Окупанти скаржаться, що як на один день, то надто вже багато "бавовни". А ми можемо сказати, що навіть не починали ще. Тож рекомендуємо ворогам приготуватися, адже таких днів попереду буде ще багато. І ми далі коротенько пригадаємо, що сталося. А поки залишимо кілька коментарів росіян:
- "Відповісти вже пора. Щось багато вже на сьогодні...";
- "А що на це відповість наш фанерний маршал Шойгу?";
- "Знищити Київ";
- "Добавилися з міжнародними партнерами та червоними лініями";
- "Пора "калібрувати" Україну по-дорослому";
- "Скільки це можна терпіти? Роз**іть ви вже той ***ний Київ";
- "Та скільки можна? Я, звичайно ж, не радикальних поглядів, але це пора закінчувати, України не має існувати";
- "Чого чекаємо? Підмосков'я, Пітер, Бєлгород, Крим, Краснодарський край, тепер Єйськ. Дійсно, що чекати, якщо вже дочекалися?".
Росіяни закликають завдати удару по Україні / Скриншоти
І це лише частина того, що пишуть так звані "хороші росіяни", які не йдуть на фронт і відсиджуються у країні-агресорці. Усі вони на регулярній основі закликають знищити Україну та вимагають від вищого військового керівництва радикальних дій.
У Росії 28 лютого було гучно
- Наприклад, на нафтобазі у Туапсе спалахнула масштабна пожежа. Окупанти відразу ж почали розганяти вкиди про "український слід".
- Тим часом Санкт-Петербург закрив небо через "об'єкт". Росіяни настільки перелякалися, що навіть підняли винищувачі.
- А у російській Адигеї тим часом упав "невідомий літальний апарат". Місцеві чиновники розповідають про незначну руйнацію господарської споруди тваринницької ферми.
- А ще окупанти поскаржилися на "українські безпілотники" у Підмосков'ї. Вороги зауважили, що один із них упав поблизу об'єкту "Газпрому".
- Пізно ввечері вибух прогримів поблизу аеродрому в Єйську. В цьому випадку також зіпхнули все на буцімто атаку дронами.
- А вже вночі неспокійно було у Саках та Євпаторії. Мешканці цих міст попрокидалися через свіжу "бавовну", яку їм підвезли.