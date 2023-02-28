Росіяни розповідали про атаку безпілотників. Далі 24 Канал зібрав все, що відомо про ці інциденти.

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Пожежа на нафтобазі у Туапсе

У російському місті Туапсе, що в Краснодарському краї, вночі спалахнула масштабна пожежа. Горіла територія нафтового заводу. Окупанти заявили про "хлопки", говорили нібито нафтобазу атакували 2 безпілотники. За традицією, росіяни побачили в цьому "український слід".

Окупанти переконували, що нафтові резервуари полум'я не зачепило та постраждалих немає. Згодом в мережі з'явилось відео спалахів та "бавовни".

Відео пожежі у Туапсе

Також у мережі оприлюднили фото, на яких видно, що нафтобаза таки постраждала.

Закрите небо Санкт-Петербурга

У Санкт-Петербурзі вранці ввели план "Килим" через невідомий об'єкт у повітрі. Закрили місцевий аеропорт "Пулково" та почали розвертати всі літаки.

Стверджували, що нібито невідомий літаючий об'єкт помітили за 160 – 200 кілометрів від Петербурга. Судна кружляли навколо міста або повертались до Москви.

Щоправда, тривала така чудасія недовго – через годину з'явилась інформація, що аеропорт відкрили, а літаки продовжили курс. Жодних пояснень не було.

Збитий безпілотник в Адигеї

Ще один випадок стався в російській республіці Адигея. Там заявили про падіння невідомого літального апарата, який міноборони Росії пізніше назвало українським безпілотником.

Розказували, мовляв, обидва безпілотники втратили керування та відхилися від курсу. Один нібито впав у полі, другий – відхилився від траєкторії та не пошкодив об'єкт, який атакував. Оприлюднили світлини. Щоправда, ніяких доказів, що тут причетні Україна – не було.



Елементи об'єкта, що впав в Адигеї / Фото російських ЗМІ

"Безпілотники" у Бєлгороді

Російська влада повідомила, буцімто 3 безпілотники впали у Бєлгороді. Губернатор Гладков стверджував, що люди поранень не зазнали, проте у місті є незначні руйнування,

У телеграм-каналах взагалі стверджували, що БПЛА залетів в одну з квартир, а жителів будинку евакуювали. Повідомляли, що жителям сіл Нова Таволжанка та Устинка Білгородського району надходили смс про обстріли.

Повітряна тривога в Росії

На тлі такого ранку у російських містах заволала сирена. Так, хакери "оголосили повітряну тривогу" на російських радіостанціях та ТБ. Повідомляли про загрозу удару.

Такий музичний супровід почули жителі Бєлгородської та Московської областей.

До слова, "тривога" була в Росії і зранку 22 лютого. Ефір низки радіостанцій країни-агресорки перервало таке сповіщення.