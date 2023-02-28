Невідомий об’єкт упав вночі, 28 лютого. Відповідне відео вже шириться мережею, інформує 24 Канал.
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Що відомо про падіння "літального апарату" в Адигеї
Глава республіки Мурат Кумпілов заявив, що "невідомий об'єкт" упав у селищі Нове Гіагинського району. Наразі на місці працює слідча група.
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
Є незначна руйнація господарської споруди тваринницької ферми,
– каже чиновник.
Момент падіння невідомого об'єкта в Адигеї: дивіться відео
"Невідомий літальний апарат" / фото Мурата Кумпілова
Як виглядає літальний апарат / фото Мурата Кумпілова
Санкт-Петербург закривав небо через "об'єкт"
У російському Санкт-Петербурзі 28 лютого вводили план "Килим" через невідомий об'єкт у повітрі. Також закривали місцевий аеропорт Пулково.
Повітряний простір поруч із Санкт-Петербургом був пустий. Російські ЗМІ повідомляли, що над містом піднімали винищувачі.
До того ж усі рейси, які проходять через повітряний простір Петербурга, розвертали назад. Літаки, що летіли з Москви, робили кола або поверталися назад.
Зауважимо, що у Росії план "Килим" вводять під час незаконного перетину кордону, а також при появі в повітряному просторі непізнаних об'єктів. ЗМІ писали, що невідомий літаючий об'єкт помітили за 160 – 200 кілометрів від Петербурга.