Неизвестный объект упал ночью, 28 февраля. Соответствующее видео уже распространяется по сети, информирует 24 Канал.
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Что известно о падении "летального аппарата" в Адыгее
Глава республики Мурат Кумпилов заявил, что "неизвестный объект" упал в поселке Новое Гиагинского района. В настоящее время на месте работает следственная группа.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Есть незначительное разрушение хозяйственного сооружения животноводческой фермы,
– говорит чиновник.
Момент падения неизвестного объекта в Адыгее: смотрите видео
"Неизвестный летательный аппарат" / фото Мурата Кумпилова
Как выглядит летательный аппарат / фото Мурата Кумпилова
Санкт-Петербург закрывал небо из-за "объекта"
В российском Санкт-Петербурге 28 февраля вводили план "Ковёр" из-за неизвестного объекта в воздухе. Также закрывали местный аэропорт Пулково.
Воздушное пространство рядом с Санкт-Петербургом было пустым. Российские СМИ сообщали, что над городом поднимали истребители.
К тому же все рейсы, проходящие через воздушное пространство Петербурга, разворачивали назад. Самолеты, летевшие из Москвы, совершали круги или возвращались обратно.
Отметим, что в России план "Ковёр" вводится во время незаконного пересечения границы, а также при появлении в воздушном пространстве непознанных объектов. СМИ писали, что неизвестный летающий объект был замечен в 160 – 200 километрах от Петербурга.