Про це повідомила низка місцевих джерел. Мешканці припускають, що обстріляли аеродром могли навіть ракетами.

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Пропагандисти пишуть, що аеродром був під атакою нібито українських дронів-камікадзе. Коментарів місцевої влади наразі немає.

На інцидент відреагував блогер та волонтер Сергій Стерненко.

Краснодарскій край, повітряна тривога! Єйск, так звана Росія. Вибух в районі аеродрому після атаки невідомого доброго безпілотника. Так, росіяни, не розслабляємось, бавовна вже у дорозі, – написав Стерненко.



Аеродром після вибухів / Скриншот Сергія Стерненка



Як росіяни реагують на вибухи в Єйську / Скриншот Сергія Стерненка

