Про це повідомила низка місцевих джерел. Мешканці припускають, що обстріляли аеродром могли навіть ракетами.
До теми "Україні доступні серйозні дальності": військовий експерт про безпілотники в небі Росії
Пропагандисти пишуть, що аеродром був під атакою нібито українських дронів-камікадзе. Коментарів місцевої влади наразі немає.
На інцидент відреагував блогер та волонтер Сергій Стерненко.
Краснодарскій край, повітряна тривога! Єйск, так звана Росія. Вибух в районі аеродрому після атаки невідомого доброго безпілотника. Так, росіяни, не розслабляємось, бавовна вже у дорозі, – написав Стерненко.
Аеродром після вибухів / Скриншот Сергія Стерненка
Як росіяни реагують на вибухи в Єйську / Скриншот Сергія Стерненка