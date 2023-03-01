Разумеется, что массированный "хлопок" шокировал россиян. В телеграм-каналах они призвали военное руководство своей страны действовать решительно и жаловались на то, что не чувствуют себя в безопасности сейчас, передает 24 Канал.

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Призвали уничтожить Киев

Оккупанты жалуются, что как на один день, то слишком уж много "хлопка". А мы можем сказать, что даже не начинали. Так что рекомендуем врагам приготовиться, ведь таких дней впереди будет еще много. И мы дальше вкратце вспомним, что произошло. А пока оставим несколько комментариев россиян:

  • "Ответить уже пора. Что-то много уже сегодня...";
  • "А что на это ответит наш фанерный маршал Шойгу?";
  • "Уничтожить Киев";
  • "Доигрались с международными партнерами и красными линиями";
  • "Пора "калибровать" Украину по-взрослому";
  • "Сколько это можно терпеть? Раз**ите вы уже тот ***ный Киев";
  • "Да сколько можно? Я, конечно же, не радикальных взглядов, но это пора заканчивать, Украина не должна существовать";
  • "Чего ждем? Подмосковье, Питер, Белгород, Крым, Краснодарский край, теперь Ейск. Действительно, что ждать, если уж дождались?".

Россияне призывают нанести удар по Украине / Скриншоты

И это лишь часть того, что пишут так называемые "хорошие россияне", которые не идут на фронт и отсиживаются в стране-агрессоре. Все они на регулярной основе призывают уничтожить Украину и требуют от высшего военного руководства радикальных действий.

В России 28 февраля было громко

  • К примеру, на нефтебазе в Туапсе вспыхнул масштабный пожар. Оккупанты сразу же начали разгонять вбросы об "украинском следе".
  • Тем временем Санкт-Петербург закрыл небо из-за "объекта". Россияне настолько испугались, что даже подняли истребители.
  • А в российской Адыгее между тем упал "неизвестный летательный аппарат". Местные чиновники рассказывают о незначительном разрушении хозяйственного сооружения животноводческой фермы.
  • А еще оккупанты пожаловались на "украинские беспилотники" в Подмосковье. Враги заметили, что один из них упал вблизи объекта "Газпрома".
  • Поздним вечером взрыв прогремел у аэродрома в Ейске. В этом случае также спихнули все на якобы атаку дронами.
  • А уже ночью было неспокойно в Саках и Евпатории. Жители этих городов просыпались из-за свежего "хлопка", который им подвезли.