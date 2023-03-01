Так в комментарии 24 Каналу заявил военный эксперт Defense Express Иван Киричевский. Он предположил, что накануне для атаки разных российских объектов применили минимум три разных типа БПЛА. В то же время советник Главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не наносит ударов по территории России.

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"БПЛА ТУ-141 "Стриж" превращается, собственно, в нечто похожее на крылатую ракету, она долетает до российского объекта", – заявил он.

Мол, потом все в России заканчивается тем, что у них там "головотяпство", покурили и что-то очень громко бахнуло.

То, что сейчас происходит, я бы назвал так: полевые испытания в реальных условиях тех или иных БПЛА,

– сказал военный эксперт.

Иван Киричевски считает, что когда россияне начали массово атаковать Украину шахедами, они начали "революцию" в мире военных вооружений.

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Он отметил, что после этого некоторые западные аналитики начали думать, что такие летательные аппараты можно перестать называть дронами-камикадзе и начать называть, например, "крылатой ракетой с поршневым двигателем". Все потому, что это дальнобойное оружие для ударов по тылам противника.

Игра для двоих

"Есть одна проблема – когда россияне что-то там пытаются сделать, до сих пор невиданное и неслыханное, они пропускают вариант, что в такую "игру" можно играть вдвоем", – сказал Киричевский.

Он предположил, что сейчас украинский оборонно-промышленный комплекс, разведка и другие составляющие Сил обороны Украины проводят испытания как наиболее эффективно играть в такую "игру" вдвоем.

"Изоляция театра военных действий"

"Если мы так вот положим на карту, попытаемся увидеть, где были вчера и сегодня взрывы, то мы увидим, что это не только попытки бить по объектам, обеспечивающим экономический потенциал России", – заявил военный эксперт.

Киричевский считает, что это первая попытка того, что в западной военной науке называется "изоляция театра военных действий", например, в преддверии возможных боев за Крым.

И к его освобождению нужно готовиться уже сейчас, подытожил он.

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