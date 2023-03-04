Підозрілий пристрій знайшов сторож під час обходу 27 лютого. Це була зв'язка трубок перемотаних мотузкою та начиненою речовиною. Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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Експертиза встановила, що в трубках був бездимний балістичний порох, призначений для боєприпасів ствольної артилерії вагою півтора кілограма.

Де взялась вибухівка

За кілька днів до знахідки, неподалік цього місця формувався потяг з військовою технікою Росії. Можливо, трубки призначалися для підриву поїзда. Силовики порушили справу щодо незаконного зберігання вибухових речовин.

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