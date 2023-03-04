Вибух на Бєлгородщині прогримів вранці 3 березня. Про це з посиланням на росЗМІ інформує 24 Канал.
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Що відомо про вибух на підстанції нафтопроводу
За даними російських телеграм-каналів, близько 7 години ранку саморобний дрон, споряджений вибуховим пристроєм, врізався в порожній резервуар для нафтопродуктів місткістю 3000 тонн у селищі Розумне.
Внаслідок вибуху в резервуарі утворилася діра площею 1 квадратний метр. З підстанції евакуювали чотирьох людей. За офіційними даними, минулося без постраждалих.
Зауважимо, що у вибухах окупанти вже традиційно одразу же звинуватили Україну. Росіяни заявили, буцімто дрон прилетів зі сторони нашої держави. Однак, Україна не б'є по території держави-агресорки. Воїни знищують окупантів лише на нашій рідній землі.
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- Ввечері 3 березня знову було гучно у Брянську. Спершу росЗМІ повідомили, що пролунало два вибухи у районі міжнародного аеропорту. Заявили про роботу ППО, мовляв "збито український дрон". Однак потім з'явилася інформація про те, "звук був через винищувач, який проходив звуковий бар'єр".
- У Коломні Московської області 2 березня прогримів потужний вибух. Звук почули у всіх районах населеного пункту. Місцеві жителі перелякалися не на жарт. Водночас рятувальники зробили фантастичну заяву: вони так і не знайшли місце вибуху.
- У Тульській області Росії також стався потужний вибух 2 березня. Внаслідок цього у місцевих жителів затремтіли будинки. Згодом в лісі виявили вирву діаметром у 1,5 метра. Навколо все засипало попелом і лежали тіла птахів. Деякі пропагандистські ЗМІ вже повідомили, що вирва у лісосмузі біля селища Березовський у Тульській області утворилася, попередньо, від попадання боєприпасу.