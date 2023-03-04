Вибух на Бєлгородщині прогримів вранці 3 березня. Про це з посиланням на росЗМІ інформує 24 Канал.

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Що відомо про вибух на підстанції нафтопроводу

За даними російських телеграм-каналів, близько 7 години ранку саморобний дрон, споряджений вибуховим пристроєм, врізався в порожній резервуар для нафтопродуктів місткістю 3000 тонн у селищі Розумне.

Внаслідок вибуху в резервуарі утворилася діра площею 1 квадратний метр. З підстанції евакуювали чотирьох людей. За офіційними даними, минулося без постраждалих.

Зауважимо, що у вибухах окупанти вже традиційно одразу же звинуватили Україну. Росіяни заявили, буцімто дрон прилетів зі сторони нашої держави. Однак, Україна не б'є по території держави-агресорки. Воїни знищують окупантів лише на нашій рідній землі.

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