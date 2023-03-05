Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, глава комитета госдумы по обороне Андрей Картаполов своим предложением фактически признал, что возможности российской ПВО ограничены.

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Более того, Картаполов заявил, что Россия – большая страна, поэтому "всегда найдется щель", сквозь которую может пролететь беспилотник.

Совет покупать ПВО – бред с военной точки зрения

Попович подчеркнул, что российский депутат, который также является военным, не может не понимать абсурдность своего заявления.

Этот совет бизнесу и гражданскому сектору закупать средства ПВО – это бред с военной точки зрения. Это не совет, имеющий какой-то практический смысл, а демонстрация отношения к собственным гражданам,

– сказал военный обозреватель.

По его словам, представитель госдумы России фактически дал понять, что российская ПВО, которую так нахваливал Кремль, не приспособлена к тому, чтобы отражать атаки БпЛА.

Российская противовоздушная оборона была разработана для отражения ракетных атак. Но способна ли она на это сейчас, тоже под большим вопросом.



"Он (Картаполов – 24 Канал) дает понять, что руководство России не собирается защищать своих граждан. Они будут защищать важные объекты, к которым, вероятно, относятся правительственные здания и их собственные поместья", – отметил Попович.

Денис Попович оценил возможности российской ПВО: смотрите видео

Гражданские не могут просто так управлять ЗРК

Военный обозреватель отметил, что даже сложно сказать, где российские компании могли бы купить системы противовоздушной обороны. Это ведь очень специфический продукт. Но даже если бы такие системы удалось приобрести, то ими еще нужно уметь управлять.

Не может простой гражданский человек просто так взять, подойти к зенитно-ракетному комплексу и сразу начать его использовать. Этот процесс требует длительной и серьезной подготовки, которая занимает не один месяц,

– подчеркнул Попович.

Он добавил, что нужно обладать определенным комплексом знаний и навыков, чтобы управлять ПЗРК, а тем более – большими зенитно-ракетными комплексами.

"К тому же все пособия и курсы по управлению такими комплексами являются тайными. Для этого нужен определенный уровень доступа", – отметил военный обозреватель.

Системы ПВО нельзя устанавливать где угодно

Кроме того, по словам Поповича, невозможно просто так устанавливать ПВО, где заблагорассудится.

Если такие системы поставить в жилой застройке, то это сразу станет целью для ракет,

– сказал военный обозреватель.

Он добавил, что нужно размещать установки ПВО недалеко от городов, в замаскированных местах.

Российская ПВО оказалась неготова к атакам

Российские оккупанты переоборудовали ЗРК С-300 и С-400 для ударов по наземным целям. Захватчики часто используют такие установки для атак по украинским населенным пунктам.

Использование этих систем в режиме "земля - земля" не штатное, но оно возможно. Я не думаю, что это нанесло какой-то удар по возможностям российской ПВО,

– сказал Попович.

Он отметил, что российская ПВО просто оказалась неготова к тому, что кто-то будет наносить удары по территории России.

Могут ли россияне противодействовать БпЛА

Попович рассказал, что в распоряжении России есть несколько типов зенитно-ракетных комплексов, в частности:

С-300;

С-400;

С-500;

С-350;

С-550.

Однако эти системы рассчитаны для отражения ракетных атак.

Для борьбы с беспилотниками больше подходит ЗРК "Панцирь-С1". Такая система работала в Сирии и в других местах, где Россия вела боевые действия до начала вторжения в Украину. Определенный опыт использования этой системы против беспилотников есть,

– объяснил Попович.

Однако таких систем у России мало. Поэтому сейчас российская армия не способна в полной мере реагировать на атаки с воздуха по территории России.

В России усиливают ПВО: коротко