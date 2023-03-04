Об этом сообщают российские СМИ. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов посоветовал российским компаниям самостоятельно закупать системы ПВО, передает 24 Канал.

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Владельцам критически важных для России компаний советуют "внести собственный вклад в безопасность и защитить промышленность от украинских дронов".

Картаполов также объяснил, почему российские власти не могут этого сделать. По его словам, минобороны России сосредоточило силы на прикрытии важных государственных и военных объектов

Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты,

– добавил политик.

По его словам, "хлопок" наведывается в Россию так часто, ведь "такая огромная страна имеет лазейки", через которые могут залетать ударные беспилотники. Поэтому, говорит Картаполов, самостоятельные закупки ПВО позволят защитить нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы и заводы.

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