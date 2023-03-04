Об этом сообщают российские СМИ. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов посоветовал российским компаниям самостоятельно закупать системы ПВО, передает 24 Канал.
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Кремлевские амбиции "сдулись"
Владельцам критически важных для России компаний советуют "внести собственный вклад в безопасность и защитить промышленность от украинских дронов".
Картаполов также объяснил, почему российские власти не могут этого сделать. По его словам, минобороны России сосредоточило силы на прикрытии важных государственных и военных объектов
Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты,
– добавил политик.
По его словам, "хлопок" наведывается в Россию так часто, ведь "такая огромная страна имеет лазейки", через которые могут залетать ударные беспилотники. Поэтому, говорит Картаполов, самостоятельные закупки ПВО позволят защитить нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы и заводы.
"Хлопок" в России: последние новости
- Утром 3 марта в Белгородской области прогремели взрывы. Пропагандисты отмечают, что якобы беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода "Транснефть - Дружба". В результате взрыва в резервуаре образовалась дыра площадью 1 квадратный метр. С подстанции эвакуировали четырех человек. По официальным данным, обошлось без пострадавших.
- 3 марта в Брянске также было громко. Местные сообщают о взрывах возле аэропорта, однако власти уверяли, что все хорошо.
- 2 марта губернатор Брянской области заявил, что "украинская ДРГ" якобы проникла на территорию Климовского района в село Любечаны. Михаил Подоляк назвал историю об украинских ДРГ в России – совершенно сознательной классической провокацией.
- В Коломне Московской области 2 марта раздался мощный взрыв. В сети публиковали видео с пожаром, но россияне рассказывали, что это якобы "сверхзвук" самолета.