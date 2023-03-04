Про це повідомляють російські ЗМІ. Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов порадив російським компаніям самостійно закуповувати системи ППО, передає 24 Канал.
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Кремлівські амбіції "здулись"
Власникам критично важливих для Росії компаній радять "зробити власний внесок у безпеку та захистити промисловість від українських дронів".
Картаполов також пояснив, чому російська влада не може цього зробити. За його словами, міноборони Росії зосередило сили на прикритті важливих державних та військових об'єктів.
Є досить недорогі засоби боротьби з безпілотними літальними апаратами, які кожна корпорація, що поважає себе, може закупити та поставити на свої об'єкти,
– додав політик.
За його словами, "бавовна" навідується до Росії так часто, адже "така величезна країна має лазівки", через які можуть залітати ударні безпілотники. Тому, каже Картаполов, самостійні закупівлі ППО дозволять захистити нафтобази, газорозподільні станції, електростанції, мости, шляхопроводи та заводи.
"Бавовна" в Росії: останні новини
- Зранку 3 березня на Бєлгородщині пролунали вибухи. Пропагандисти зазначають, що нібито безпілотник атакував підстанцію нафтопроводу "Транснафта – Дружба". Внаслідок вибуху в резервуарі утворилася діра площею 1 квадратний метр. З підстанції евакуювали чотирьох людей. За офіційними даними, минулося без постраждалих.
- 3 березня у Брянську також було гучно. Місцеві повідомляють про вибухи біля аеропорту, однак влада запевняла, що все добре.
- 2 березня губернатор Брянської області заявив, що "українська ДРГ" нібито проникла на територію Климівського району до села Любечани. Михайло Подоляк назвав історію про українські ДРГ у Росії – абсолютно свідомою класичною провокацією.
- У Коломні Московської області 2 березня пролунав потужний вибух. В мережі публікували відео з пожежею, але росіяни розповідали, що це нібито "надзвуки" літака.