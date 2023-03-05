Соответствующее видеодоказательство распространили сами же бойцы подразделения. Судя по ролику, защитники "демилитаризовали" камеру видеонаблюдения со второй попытки.

Актуально Украина сбила Су-34 возле Енакиево: известно имя погибшего российского майора

Башню сбивали дроном

Силы разведки подразделения смогли поразить башню наблюдения с помощью дрона-камикадзе.

Отметим, что система наблюдения "Гренадер" предназначена для круглосуточного дистанционного мониторинга подходов к природоохранным территориям в сухопутных и водных зонах контролируемой территории.

Kraken ослепил врагов: смотрите видео

Недавние "события" в Брянщине: коротко