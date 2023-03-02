Об этом в интервью 24 Канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что украинские бойцы не намерены вмешиваться в эту "стратегически важную" глубинку России.

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В ОПУ подчеркнули, что эта ситуация не имеет никакого отношения к Украине. Украинские военные работают только на временно оккупированных территориях, ведь там гораздо более важная работа.

Подоляк подчеркнул, что в России не умеют защищать свою территорию, это производит панические настроения в стране. Более того, не умеют анализировать информацию, оттуда появляются дикие версии о заложниках, которых сначала захватили, потом оказалось, что нет, версии о нацистском ДРГ, которое демонстративно говорит в громкоговоритель на украинском языке и несет огромные портреты известных нацистов.

Россияне дают абсолютно взаимоотрицающие версии, так говорят своему обществу, что они больше не обеспечивают им безопасность. Периодически выходят губернаторы разных областей и говорят, что дополнительно уложились в строительство каких-то охранных объектов и тому подобное,

– добавил политик.

Версии происхождения ДРГ

Подоляк назвал две возможные версии инцидента в Брянской области.

Первая версия касается российских партизан, людей, достаточно агрессивно настроенных к Путину и его окружению. Эти люди пытаются сохранить Россию в определенном политическом виде после поражения в войне. Подобные инциденты свидетельствуют о том, что в России происходят определенные процессы. Это касается и взрывов по всей территории России, куда у украинского оружия даже нет возможности достать.

По второй версии, россияне пытаются поднять людей, мол, начались теракты, за которыми стоят украинцы, так хотят призывать россиян мобилизоваться. Это обычная постановка российских спецслужб.

Это только две версии, которые могут быть. Все остальное – фейковая история,

– подчеркнул Подоляк.

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