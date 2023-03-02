Такое мнение в эфире 24 Канала выразил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, довольно забавно выглядит, как российские пропаганды представляют эту информацию. Якобы от 40 до 50 диверсантов зашли в ближайшую деревню, немного там побыли и пошли назад.

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Это мог быть определенный сценарий

Ступаку кажется, что это может походить на определенный "сценарий" со времен Второй чеченской войны. Только Россия приплела сюда "украинскую ДРГ". Это все укладывается в логический ряд российской пропаганды с "биолабораториями, боевыми насекомыми".

Также непонятно, как так называемая "ДРГ" могла проникнуть в село, которое находится чрезвычайно близко к границе с Украиной. Логично, что там должны находиться российские военные. Но их просто не было.

Ступак предположил, что могло произойти в Брянской области: смотрите видео

Взглянем завтра по российскому Совбезу, когда его покажут. Они палятся сразу, когда начинают вбрасывать свои заготовки в эфир. Это сразу покажет весь сценарий (если он существует – 24 Канал),

– заметил Ступак.

Что произошло в Брянской области