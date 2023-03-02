Такое мнение в эфире 24 Канала выразил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, довольно забавно выглядит, как российские пропаганды представляют эту информацию. Якобы от 40 до 50 диверсантов зашли в ближайшую деревню, немного там побыли и пошли назад.
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Это мог быть определенный сценарий
Ступаку кажется, что это может походить на определенный "сценарий" со времен Второй чеченской войны. Только Россия приплела сюда "украинскую ДРГ". Это все укладывается в логический ряд российской пропаганды с "биолабораториями, боевыми насекомыми".
Также непонятно, как так называемая "ДРГ" могла проникнуть в село, которое находится чрезвычайно близко к границе с Украиной. Логично, что там должны находиться российские военные. Но их просто не было.
Ступак предположил, что могло произойти в Брянской области: смотрите видео
Взглянем завтра по российскому Совбезу, когда его покажут. Они палятся сразу, когда начинают вбрасывать свои заготовки в эфир. Это сразу покажет весь сценарий (если он существует – 24 Канал),
– заметил Ступак.
Что произошло в Брянской области
- Утром 2 марта российские пропагандисты и губернатор Брянской области начали рассказывать, что якобы "украинская ДРГ" проникла в одно из российских сел вблизи границы. Там сразу придумывали разные ложные истории о гибели людей и ранении ребенка.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что история с "украинской ДРГ" в России – классическая и сознательная провокация. Хотя партизанское движение в России растет.
- В украинской разведке тоже прокомментировали инцидент. Там подчеркнули, что то, что сейчас происходит на территории России – внутрироссийский конфликт и продолжение дестабилизации внутри России, которая началась после нападения России на Украину