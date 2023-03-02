Пользователи сети шутят, что, вероятно, "диверсанты" даже не знают ни слова на украинском языке. 24 Канал собрал интереснейшие реакции украинцев на бред россиян.

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Украинцы высмеяли выдумки россиян об "украинской ДРГ" под Брянском

Люди начали шутить, что якобы не "ДРГ" зашла в Брянскую область, а ЧВК "Вагнера" возвращаются домой.

То "Вагнера" домой через Брянск возвращаются, "водочки принеси",

– шутят пользователи сети.

К тому же люди вспомнили и мощный "хлопок" на Белгородщине, где городские власти всегда также обвиняют украинцев якобы в обстреле.

"Интересно, подерутся ли Брянск и Белгород за право называться БНР?".

Также в сети смеются, что в скором времени начнется освобождение Брянска:

"Завтра в 5:42 начнется освобождение БНР"

"Ожидание – наступление на Мелитополь. Реальность – наступление на Брянск".

Люди не удивятся, если "диверсанты ни слова не знают на украинском языке".

Также украинцы вспомнили, как российское телевидение показало фейковый репортаж, что якобы украинская армия "распяла трехлетнего украинского мальчика".

"Украинская ДРГ" под Брянском