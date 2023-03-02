В Офисе Президента и украинской разведке уже отреагировали на провокации россиян. 24 Канал подробнее расскажет и покажет на карте, где расположена Брянская область.

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Где расположена Брянская область

Этот регион расположен в Центральной России юго-западнее Москвы, на границе с Украиной и Беларусью.

Губернатор Брянской области утверждает, что "украинская ДРГ" якобы проникла на территорию Климовского района в село Любечане. По его словам, там якобы произвели обстрел автомобиля, в результате чего "погиб мужчина и ранен ребенок".

Так, село Любечане расположено в юго-западной части Брянской области вблизи государственной границы с Украиной – на расстоянии примерно 9 километров юго-восточнее Климова, административного центра района.

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