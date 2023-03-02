В Офісі Президента та українській розвідці вже відреагували на провокації росіян. 24 Канал детальніше розповість та покаже на карті, де розташована Брянська область.

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Де розташована Брянська область

Цей регіон розташований у Центральній Росії на південний захід від Москви, на кордоні з Україною та Білоруссю.

Губернатор Брянської області стверджує, що "українська ДРГ" нібито проникла на територію Климівського району до села Любечани. За його словами, там буцімто здійснили обстріл автомобіля, внаслідок чого "загинув чоловік та поранено дитину".

Так, село Любечани розташоване у південно-західній частині Брянської області поблизу державного кордону з Україною – на відстані приблизно 9 кілометрів на південний схід від Климова, адміністративного центру району.

Росіяни брешуть про "ДРГ" у Брянській області: що відомо