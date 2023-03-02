Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, досить кумедно виглядає, як російські пропаганди подають цю інформацію. Нібито від 40 – до 50 диверсантів зайшли в найближче село, трошки там побули та пішли назад.

До теми "То вагнерівці додому вертаються": мережа висміяла маячню росіян про "ДРГ" під Брянськом

Це міг бути певний сценарій

Ступаку здається, що це може бути схожим на певний "сценарій" з часів Другої чеченської війни. Тільки Росія приплела сюди "українську ДРГ". Це все вкладається в логічний ряд російської пропаганди з "біолабораторіями, бойовими комахами" тощо.

Також незрозуміло, у який спосіб так звана "ДРГ" могла проникнути в село, яке перебуває надзвичайно близько до кордону з Україною. Логічно, що там мали б перебувати російські військові. Але їх просто не було.

Ступак припустив, що могло статися в Брянські області: дивіться відео

Глянемо завтра по російському Радбезу, коли його покажуть. Вони паляться одразу, коли починають вкидати свої заготовки в ефір. Це одразу покаже весь сценарій (якщо він існує – 24 Канал),

– зауважив Ступак.

Що сталося в Брянські області