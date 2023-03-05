Відповідний відеодоказ поширили самі ж бійці підрозділу. Судячи з ролика, захисники "демілітаризували" камеру відеоспостереження з другої спроби.

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Вежу збивали дроном

Сили розвідки підрозділу змогли вразити вежу спостереження за допомогою дрона-камікадзе.

Зауважимо, що система спостереження "Гренадер" призначена для цілодобового дистанційного моніторингу підходів до природоохоронних територій в сухопутних і водних зонах контрольованої території.

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