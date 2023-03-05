Відповідний відеодоказ поширили самі ж бійці підрозділу. Судячи з ролика, захисники "демілітаризували" камеру відеоспостереження з другої спроби.
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Вежу збивали дроном
Сили розвідки підрозділу змогли вразити вежу спостереження за допомогою дрона-камікадзе.
Зауважимо, що система спостереження "Гренадер" призначена для цілодобового дистанційного моніторингу підходів до природоохоронних територій в сухопутних і водних зонах контрольованої території.
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Нещодавні "події" на Брянщині: коротко
- 2 березня в Росії почали відбуватись дивні речі. Там заявили, що нібито "українська ДРГ" проникла в одне з російських селищ поблизу кордону. Пропагандисти вигадали різні неправдиві історії про загибель людей та поранення дитини.
- Цікаво, як буцімто "українська ДРГ" могла опинитися в селі близькому до кордону з Україною. Логічно, що там мали б перебувати російські військові. Але, виходить, що російський кордон наразі є цілком незахищеним.
- Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зауважив, що ця ситуація в Брянській області не має ніякого стосунку до України. Українські військові працюють лише на тимчасово окупованих територіях, адже там набагато більше важливої роботи.
- Відповідальність на себе взяв "Російський добровольчий корпус", який опублікував відеозвернення, в якому його військові розповіли, що прийшли звільняти Росію від злочинного путінського режиму.
- На наступний день після подій на Брянщині, Путін забрав засідання ради безпеки, а потім зробив декілька заяв. Спочатку він розповів про міфічних "неонацистів", які нібито 8 років "мучили людей" на Донбасі та вбили доньку Алєксандра Дугіна в Москві.
- Події у Брянській області він назвав "терористичним актом", а відповідальність поклав знову ж таки на "неонацистів" та "терористів".