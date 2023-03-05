Бойцы Никопольского зенитного ракетного полка демилитаризовали старшего инспектора-летчика майора Александра Бондарева. Как известно, именно он производил бомбардировки Харькова и области.
К теме 35 километров – не так и далеко: детали от Воздушных сил о сбитии Су-34 возле Енакиево
Что предшествовало
3 марта украинские зенитчики сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 возле временно оккупированного Енакиево в Донецкой области.
Российские захватчики впоследствии подтвердили потерю своего самолета. Более того, в сети обнародовали видео с места падения. Украинские воины превратили российский Су-34 в кучу мусора.
ВСУ сбили Су-34 возле Енакиево / Фото из соцсетей
По информации воздушного командования "Восток", стоимость сбитого самолета оккупантов составляет 36 миллионов долларов. Кстати, это советская разработка. Основная задача этого распиаренного истребителя – наносить высокоточные удары по противнику в тылах, на оперативно-тактической глубине, в условиях насыщенной противовоздушной обороны и противодействия.
С помощью Су-34 в начале марта прошлого года россияне сбрасывали фугасные бомбы на Украину.
Россия несет бешеные потери в Украине: главное
- Военные 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ уничтожили подразделение оккупантов. Как отметили защитники Украины, в большинстве уничтоженного личного состава подразделения были замечены ботинки, элементы формы одежды и снаряжения ВСУ.
- Российский военный записал мотивирующий ролик для россиян. Он начал жаловаться, что лежит где-то посреди поля. Через мгновение он решил показать руку, которая чуть ли не на волоске висит.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что добровольческий казачий отряд России отказывается участвовать в наступлении и выполнять приказы некомпетентного командования.
- Наши ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удары по огневым позициям врага на Кинбурнской косе и вследствие этого уничтожили одну артиллерийскую пушку и реактивную систему залпового огня.
- Следует заметить, что за прошедшие сутки наши воины ликвидировали 930 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла 153 120 своих воинов.