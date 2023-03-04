Временно оккупированное Енакиево расположено в тылу врага. Впрочем, 35 километров – уже не так далеко. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует 24 Канал.

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Юрий Игнат отметил, что в первые недели российской агрессии наши защитники сбивали по несколько таких самолетов в день. Вражеские пилоты думали, что Воздушные силы уже уничтожены и им ничего не сделают. Однако украинские воины доказали обратное.

Это были первые недели агрессии, но их (самолетов – 24 Канал) сбивали достаточно много. И сейчас такая, как говорится, жирная цель, для нас такое знаковое событие, тем более если еще и пилоты не выжили, это вообще очень хорошо,

– подчеркнул Игнат.

Также спикер отметил, что нужно поздравить зенитчиков. Такие вещи вдохновляют, особенно когда видишь визуализацию, как реагируют в России на эти вещи – это очень хороший стимул.

Украинские воины уже уничтожили довольно большую часть авиации России, впрочем, у врага, к сожалению, осталось еще немало техники. Дело в том, что государство-агрессор является производителем этих самолетов Су-34. Это двухместный истребитель-бомбардировщик. Раньше был Су-24, на его замену пришел Су-34 нового поколения.

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