Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что есть кого отметить за успехи на поле боя. 24 канал.

Кстати говоря Довольно дорогая единица, – военный эксперт о сбитом Су-34 возле Енакиево.

Он назвал бойцов 27-й Печерской бригады Нацгвардии, воюющих на Донецком направлении и умело уничтожающих вражескую технику. Также упомянул зенитчиков Воздушных сил.

Я благодарю зенитчиков Воздушных сил – сбили еще один российский бомбардировщик. Никопольский зенитный ракетный полк, так держать, воины,

– сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что достойный отпор врагу – это предпосылка успеха наших оборонных операций в ближайшие месяцы.

Что известно о сбитом Су-34