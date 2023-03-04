Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что есть кого отметить за успехи на поле боя. 24 канал.

Кстати говоря Довольно дорогая единица, – военный эксперт о сбитом Су-34 возле Енакиево.

Он назвал бойцов 27-й Печерской бригады Нацгвардии, воюющих на Донецком направлении и умело уничтожающих вражескую технику. Также упомянул зенитчиков Воздушных сил.

Я благодарю зенитчиков Воздушных сил – сбили еще один российский бомбардировщик. Никопольский зенитный ракетный полк, так держать, воины,
– сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что достойный отпор врагу – это предпосылка успеха наших оборонных операций в ближайшие месяцы.

Что известно о сбитом Су-34

  • ВСУ сбили истребитель возле оккупированного Енакиево. Один из пилотов уже погиб, другой – получил ранение.
  • По информации воздушного командования "Восток", стоимость сбитого самолета окупантов составляет 36 миллионов долларов.
  • Это советская разработка. Основная задача Су-34 – наносить высокоточные удары по противнику в тылах, на оперативно-тактической глубине, в условиях насыщенной противовоздушной обороны и противодействия.
  • С помощью Су-34 в начале марта прошлого года россияне сбрасывали фугасные бомбы на Украину.