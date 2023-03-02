По данным росСМИ, инцидент произошел на территории авиационного завода "ИЛ-Авиастар", сообщает 24 канал. Там пытались провести испытания. Но все пошло, как обычно в России, не так.

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Возможно, у самолета кто-то неудачно покурил. Или традиционно украли какую-нибудь деталь. Официальная версия – разгерметизация. Тогда корпус самолета просто разрушился.

Россия отошла от своих традиционных "потер нет". Сообщается, что погиб по меньшей мере один человек. Кроме того, есть пострадавшие. Им оказывают медицинскую помощь. Детали о состоянии пострадавших пока не раскрывают.

В настоящее время устанавливают детали инцидента.

В Тульской области произошел взрыв

В Тульской области 2 марта около 08:00 раздался взрыв. Он разбудил жителей улицы Молодежная в поселке Березовский. Россияне заистерили. В частности, в их домах дрожали окна.

Позже в лесу поблизости обнаружили воронку диаметром в 1,5 метра. Территорию вокруг засыпало пеплом. Людей не пускают к месту взрыва. Там работают взрывотехники и правоохранители. Никаких деталей пока не раскрывают.