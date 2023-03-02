За даними росЗМІ, інцидент стався на території авіаційного заводу "ІЛ-Авіастар", повідомляє 24 канал. Там намагалися провести випробування. Але все пішло, як зазвичай у Росії, не так.

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Можливо, біля літака хтось невдало покурив. Або традиційно вкрали якусь деталь. Офіційна версія – розгерметизація. Тоді корпус літака просто зруйнувався.

Росія відійшла від своїх традиційних "потєрь нєт". Повідомляють, що загинула щонайменше одна людина. Окрім того, є постраждалі. Їм надають медичну допомогу. Деталей про стан постраждалих наразі не розкривають.

Наразі встановлюють деталі інциденту.

У Тульській області стався вибух

У Тульській області 2 березня близько 08:00 пролунав вибух. Він розбудив жителів вулиці Молодіжна у селищі Березовський. Росіяни забідкалися й заістерикували. Зокрема, у їхніх оселях тремтіли вікна.

Пізніше у лісі поблизу виявили вирву діаметром у 1,5 метра. Територію навколо засипало попелом. Людей не пускають до місця вибуху. Наразі там працюють вибухотехніки та правоохоронці. Жодних деталей наразі не розкривають.