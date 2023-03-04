Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що є кого відзначити за успіхи на полі бою, інформує 24 канал.

До речі Доволі дорога одиниця, – військовий експерт про збитий Су-34 біля Єнакієвого

Він назвав бійців 27-ої Печерської бригади Нацгвардії, які воюють на Донецькому напрямку та вміло знищують ворожу техніку. Також згадав зенітників Повітряних сил.

Я дякую зенітникам Повітряних сил – збили ще один російський бомбардувальник. Нікопольський зенітний ракетний полк, так тримати, воїни,

– сказав Зеленський.

Президент наголосив, що гідна відсіч ворогові – це передумова для успіху наших оборонних операцій у найближчі місяці.

Що відомо про збитий Су-34