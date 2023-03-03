Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, фахівець з ППО Андрій Крамаров. За його словами, дуже важливо, що ЗСУ знищують таку авіацію, бо у росіян є дефіцит пілотів винищувачів. Росія ще має багато Су-34, але невідомо, скільки з них ще перебувають у бойовому стані.

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Крамаров зазначив, що це яскрава перемога Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід". Він пояснив, що літак Су-34 обладнаний ракетами Х-59. Росія використовує тактичну авіацію типу Су-34 при штурмах на лінії зіткнення.

Надзвичайно важливим є те, що наші зенітно-ракетні війська збили таку ціль. Як ми знаємо, у Росії значний дефіцит кадрів пілотів винищувачів. Такої техніки ще багато у їхньому озброєнні. Але сказати, скільки на сьогодні Су-34 перебуває у бойовому стані, ми не можемо,

– зауважив фахівець.

Військовий експерт додав, що під час наступу загарбники використовують не лише штурмовики типу Су-25 або гвинтокрили, але й багатоцільові винищувачі Су-30, Су-35 та Су-34.

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