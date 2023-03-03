У Повітряних силах ЗСУ зауважили, що такою новиною українців потішили зенітники Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід". Саме вони "приземлили" нам на радість, а окупантам на крокодилячі сльози Су-34.

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Загарбники доліталися близько 13:30 у районі Єнакієво.

Давно зенітники Повітряних Сил не радували такою збитою ціллю! Один із пілотів згинув, другий – готується скласти йому компанію,

– мовиться у повідомленні.

Роман Храменко – гауляйтер Єнакієво – у соцмережах радів, що пілоти встигли катапульуватися. Але, як бачимо, фортуна повернулася до них іншим боком.

Нещодавно окупанти доліталися над Авдіївкою

Росіяни мають вже засвоїти, що в Україні їм ніде не буде спокою: ні на землі, ні у землі, ні на небі. Володимир Зеленський під час звернення 26 лютого розповів, що захисники 110-ї ОМБР збили над Авдіївкою ворожий літак.

Згодом у бригаді розповіли, що "приземлили" Су-25. Окрім того, пілота вдалося взяти у полон.