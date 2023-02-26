110 ОМБР збила ворожий літак

Зокрема, у своєму зверненні він розповів, що цього дня українські військові збили літак російських окупантів під Авдіївкою. Мовиться про захисників 110-ї ОМБР.

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Особливо вдячний сьогодні нашим хлопцям зі 110-ї окремої механізованої бригади, які збили черговий ворожий літак під Авдіївкою,

– сказав президент.

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Ймовірно, мовиться про Су-25

Зазначимо, що більше подробиць Володимир Зеленський не озвучив. Однак, ймовірно, йдеться про ворожий штурмовик Су-25, про що раніше 26 лютого розповідав нардеп Муса Магомедов. Ба більше, військовим України вдалося захопити в полон російського пілота.

Кажуть: "Помста – страва, яку подають холодною"… Але не в цьому випадку. Вчорашній авіаналіт на Авдіївський коксохім помщений менше ніж за добу,

– написав він.

Відомо, що цей літак 25 лютого атакував будівлю заводоуправління Авдіївського коксохімічного заводу на Донеччині. Внаслідок нальоту одна людина отримала поранення, її доправили до лікарні в Покровську.

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